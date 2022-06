Uno de los rumores constantes que se ha ceñido en torno a la separación de Shakira y Piqué es la presencia de terceras personas por parte del futbolista. Ahora, Piqué disfruta de sus vacaciones hasta que le toque volver a entrenarse con el Barcelona. El jugador ha sido visto en Estocolmo (Suecia), donde viajó como CEO de su empresa, Kosmos, para asistir al evento Brilliant Minds.

En ese lugar, entre conferencias y otro tipo de asuntos, se lo vio en una especie de fiesta organizada por el mismo evento. Lo que más destacó es que iba a acompañado de una joven rubia. Aunque Piqué iba vestido con capucha, casi de incógnito, el central fue identificado por varios de los presentes. Se desconoce de quién se trata la joven y el vínculo con él. La imagen se viralizó rápidamente. Sin embargo, no se trató simplemente de una persona que buscó mostrar a Piqué con su supuesta nueva amiga, sino que tiene una historia detrás. Se trata de una “venganza” de una madre hacia el futbolista.

La foto que publicó la influencer de Piqué en compañía de una mujer. (Foto: Especial/Instagram).

¿Quién es la fotógrafa?

La autora de esta foto es Katrin Zytomierska una influencer y empresaria. Asegura que en la entrada a la fiesta, el jugador no quiso saludar ni tomarse selfies con algunos fanáticos. Ella afirma que buscó un saludo de Geri para su hijo, pero el multicampeón con el Barsa le dijo que no. La influencer, que además es empresaria, se vengó sacándole esta foto y publicándola.

“Escúchame, perdedor. Seguramente muchas chicas en esta fiesta querían foll* (sic) contigo, y yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo. Me dijiste que no. ¿Tú quién eres? ¿Un tío que regatea con la pelota?”, escribió junto a la imagen Zytomierska, dueña de una cadena de comidas.

La empresaria, afirma que Piqué se negó a tomarse la foto con su hijo y que no fue maleducado pero sí “un tanto engreído”. No obstante, contó a “El Periódico” que tuvo que borrar su post porque empezaron a seguirla “un montón de españoles” que ella no conoce y eso podía afectar a sus negocios. Además, Zytomierska dijo que no conocía la identidad de la mujer que acompañaba al futbolista.