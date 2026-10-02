¿Una hernia operada puede volver a salir? Esto es lo que debe saber

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Existen diversas razones por las que una hernia puede requerir cirugía, pero incluso después de una operación puede reaparecer con el paso de los años.

La Dra. Daniela Mata, cirujana general, explica cuáles son los factores que favorecen una recidiva y qué riesgos implica.

La especialista señala que las hernias pueden aparecer en distintas zonas de la pared abdominal y que, con la edad, los músculos pierden fuerza y los tejidos pueden debilitarse.

Además, la tos, el estreñimiento y el esfuerzo al orinar aumentan la presión en el abdomen y pueden favorecer su aparición.

La Dra. Mata también detalla cómo factores como el aumento de peso, la diabetes, el tabaquismo, una mala cicatrización, problemas con la malla o la técnica quirúrgica pueden influir en la reaparición de una hernia.