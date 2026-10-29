Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Una floristería convierte el arte de regalar flores en una experiencia diferente, ya que en Alajuela hay un negocio que llama la atención no solo por sus flores, sino también por su temática del Chavo del 8.

De esta forma, entre colores, detalles y arreglos aparece un personaje que muchos reconocen de inmediato, y así nació un espacio donde regalar flores se convierte en nostalgia y alegría.

Por eso, detrás de cada flor hay una historia y un sentimiento que se expresa sin decir una sola palabra, con un poquito de humor.