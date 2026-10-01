¡Una fiesta a lo grande! Robots gigantes sorprenden a grandes y pequeños

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Robots gigantes llegan para ponerle emoción a las fiestas y se convierten en el centro de atención de todo tipo de eventos, llevando show, diversión y fotografías a grandes y pequeños.

Manuel Bogantes, representante de estos imponentes personajes, explica cuánto miden, cuáles son las variedades de personajes disponibles, de qué material están hechos y a qué actividades suelen asistir.

El especialista detalla qué tipo de show pueden realizar estos robots y cómo se convierten en una sorpresa que combina tecnología, entretenimiento y color, convirtiéndose en una opción ideal para celebraciones que buscan impactar a los invitados con un espectáculo único.