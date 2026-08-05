Una familia lo perdió todo tras voraz incendio que consumió su casa

Un voraz incendio ha devastado por completo la vivienda de una mujer humilde en el cantón de Cañas, provincia de Guanacaste, dejando a su familia en una situación de desamparo total tras perder absolutamente todas sus pertenencias, según informaron vecinos y autoridades locales.

La afectada, reconocida en la comunidad por su trabajo vendiendo lotería para sostener a su familia, es descrita como una luchadora incansable que residía en una casa sencilla en el centro del cantón, donde era conocida por funcionarios municipales y vecinos desde hace muchos años.

El siniestro, que se suma a las numerosas emergencias por fuego atendidas en lo que va del año, ha dejado a esta familia sin un techo y con la necesidad urgente de apoyo para poder rehacer su vida.