Un incendio de proporciones devastadoras consumió por completo un local comercial en Cartago y provocó la pérdida total de la estructura y la mercadería que una familia trabajadora poseía en el interior.

Así lo confirmó el reporte inicial de los Bomberos, cuerpo de socorro que trabajó para controlar las llamas.

Este evento evidencia la vulnerabilidad de los comercios ante siniestros que, según las estadísticas del cuerpo de bomberos, suman 687 incendios estructurales contabilizados en lo que va del 2025.