Una enfermedad tras otra: el reto de vivir con múltiples padecimientos

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Cuando una persona tiene muchas enfermedades crónicas, sufre porque cuando no ataca una, ataca otra, una situación que requiere un abordaje integral para recuperar la salud y mejorar la calidad de vida.

El Dr. Carlos Román explica que estas condiciones comparten un denominador común y que es fundamental atender al paciente en su totalidad, no solo cada enfermedad de forma aislada.

El especialista presenta casos reales de pacientes como Luis de 68 años, Mario de 40 y Teresa de 55, quienes han recibido vitaminas y exámenes específicos para profundizar en el origen de sus padecimientos y así ofrecer un tratamiento más efectivo.