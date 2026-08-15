Una de las canciones más icónicas de la historia celebra su 50 aniversario

“Dancing Queen”, uno de los temas más populares de ABBA y un clásico de la música, cumple 50 años este 14 de agosto. La canción fue publicada originalmente en 1976 como parte del cuarto álbum de la banda sueca.

Con el paso de los años, el tema se convirtió en una de las canciones más conocidas de ABBA y trascendió entre varias generaciones. Su popularidad también contribuyó a consolidar la presencia internacional del grupo.

“Dancing Queen” marcó además un momento decisivo en la trayectoria de ABBA, ya que se convirtió en la primera canción de la banda en alcanzar el número uno en Estados Unidos.