¿Una cobaya como mascota? Esto debe saber antes de adoptarla

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

La adopción de una cobaya como mascota exige conocer sus cuidados básicos antes de llevarla al hogar.

Ari Almanzor detalla que estos animales necesitan alimentación adecuada, higiene constante y un espacio amplio para mantenerse saludables y felices, aunque muchas personas los consideren fáciles de cuidar.

Además, la especialista aclara qué frutas y vegetales pueden consumir, por qué el heno y la vitamina C son clave en su dieta y cómo identificar señales de enfermedad en el pelaje, las uñas y los dientes.