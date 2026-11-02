¿Una cobaya como mascota? Esto debe saber antes de adoptarla

Ari Almanzor explica los cuidados básicos que una cobaya requiere antes de adoptarla.

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La adopción de una cobaya como mascota exige conocer sus cuidados básicos antes de llevarla al hogar.

Ari Almanzor detalla que estos animales necesitan alimentación adecuada, higiene constante y un espacio amplio para mantenerse saludables y felices, aunque muchas personas los consideren fáciles de cuidar.

Además, la especialista aclara qué frutas y vegetales pueden consumir, por qué el heno y la vitamina C son clave en su dieta y cómo identificar señales de enfermedad en el pelaje, las uñas y los dientes. 