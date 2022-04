Consideran que, en adultos de 60 años o más, una aspirina diaria como prevención primaria de eventos cerebrovasculares no tiene un beneficio neto

Durante años, millones de personas han tomado una aspirina al día como tratamiento para prevenir enfermedades relacionadas con el corazón.

Se suponía que una dosis baja de este medicamento era beneficiosa para la salud, pero algunos estudios ya habían advertido sobre su peligrosidad y los expertos no se ponían de acuerdo en su recomendación.

Ahora, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF, por sus siglas en inglés) ha actualizado y cambiado su recomendación sobre el uso y consumo diario de aspirina en dosis bajas para prevenir enfermedades cardiovasculares (ECV).

La nueva recomendación es “no iniciar el uso de aspirina en dosis bajas para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares en adultos de 60 años o más”.

Las autoridades norteamericanas creen que la decisión de iniciar el empleo de aspirina en dosis bajas en adultos de entre 40 y 59 años con riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares a 10 años debe ser individual. Y se basan en las pruebas acumuladas hasta ahora, que indican que el beneficio neto de la utilización de aspirina en este grupo es realmente pequeño.

Cambios en la recomendación

Para actualizar su última recomendación, que databa de 2016, el USPSTF encargó una revisión sistemática sobre la eficacia de la aspirina para reducir el riesgo de sufrir episodios de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, así como de mortalidad por enfermedad cardiovascular y mortalidad por cualquier causa en personas sin una historia de ECV.

Además, aprovecharon para investigar también el efecto del uso de aspirina en la incidencia y mortalidad del cáncer colorrectal, así como los daños asociados con el uso de aspirina, particularmente los sangrados. Y se encargó una microsimulación para evaluar el balance neto de beneficios y daños del uso de aspirina para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares y cáncer colorrectal, estratificado por edad, sexo y nivel de riesgo de ECV.

Los resultados son concluyentes. Para adultos de 40 a 59 años que tienen un riesgo de ECV a 10 años del 10% o más, el uso diario de aspirina en pequeñas dosis para la prevención primaria de eventos de ECV tiene un pequeño beneficio neto. Sin embargo, en adultos de 60 años o más, tomar una aspirina diaria como prevención primaria de eventos cerebrovasculares no tiene un beneficio neto.

Además, los resultados publicados en el ‘Journal of American Medical Association‘ revelan que los investigadores aprueban esta medida en las personas que no tienen un mayor riesgo de sangrado, ya que tienen más probabilidades de beneficiarse del consumo diario de la aspirina en dosis bajas. Por el contrario, para el USPSTF no hay pruebas claras sobre si el uso de aspirina reduce el riesgo de incidencia de cáncer colorrectal o muerte.