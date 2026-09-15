Una alcoholemia cada 31 minutos: más de 1.200 personas fueron llevadas a Fiscalía

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Cada 31 minutos la Policía de Tránsito realiza una alcoholemia, y entre enero y agosto más de 1.200 personas fueron trasladadas a Fiscalía.

Maurizio Piedra, coordinador de policía de tránsito, comenta que “es una de las estrategias nuestras, tenemos muy en claro que el tema del alcohol ha generado muchas víctimas en carretera”.

Los datos corresponden a los operativos efectuados en distintos puntos del país durante los primeros ocho meses del año.

Las autoridades de tránsito mantienen los controles para detectar conductores en estado de ebriedad en las carreteras nacionales.