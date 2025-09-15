Melissa Fung, una de las participantes del desfile de trajes típicos que se realizó durante la fiesta de la Independencia, mostró un diseño que fusiona elementos de Costa Rica y China.

Lo que generó gran interés durante la actividad que incluyó un desfile, el cual fue parte de las celebraciones de nuestro especial de Independencia.

Demostrando así cómo estas festividades se convierten en una vitrina para la diversidad cultural y la creatividad, donde cada traje cuenta una historia única y personal.