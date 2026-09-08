¡Un pollo, dos sabores! Descubra cómo llevarlo de lo sencillo a lo tropical

El pollo se reinventa y demuestra que puede ser tan versátil como delicioso, desde un panini sencillo hasta una salsa tropical que le cambia por completo el sabor.

La chef Juliana Cuartas y el chef Alexis Fernández Zúñiga, del restaurante La Recoleta, explican que la clave está en la salsa de maracuyá que se incorpora en el momento adecuado para que el pollo la absorba sin perder su textura.

Los chefs comparten recetas como ensalada César con pollo, crepa de pollo y empanada keto, y recomiendan acompañar el pollo con guarniciones que resalten su sabor, transformando un clásico de siempre en una experiencia gastronómica inolvidable.