En el corazón del barrio El Molino en Cartago, la pandemia no apagó los antojos: los avivó.

De una paila humeante nació la “chichaldosa”, una invención irresistible que mezcla chicharrón crujiente con jugo secreto y pico de gallo fresco, creando un sabor que atrae a embarazadas, familias viajeras y paladares curiosos de todo el país.

La tradición carniceril de don Vargas evolucionó en un restaurante donde el chifrijo caribeño, la picaña y el chuletón hawaiano se suman a la fiesta de sabores que revive a todo el bulevar.