Un nuevo timo de falsa pelea callejera es usado por los delincuentes

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Delincuentes utilizan una nueva modalidad de falsa pelea callejera en Heredia para despistar a testigos y asaltar a sus víctimas. El hecho quedó registrado en una calle trasera del Hospital San Vicente de Paúl, donde un conductor bajó de su camión para revisarlo y fue abordado por un hombre en motocicleta sin placas que se le lanzó encima con intención de robo.

Al forcejear y caer al suelo, el asaltante comenzó a gritar frases como “¿Si lo va a matar?” para simular una riña casual, con el objetivo de que los peatones que pasaban creyeran que se trataba de una pelea más y se retiraran del lugar sin intervenir.

El equipo de Noticias Repretel, que recorría la zona, captó el momento y alertó a las autoridades, quienes confirmaron que el sospechoso ya había sido visto en otros puntos cometiendo actos similares.