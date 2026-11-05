Un mesero de La Fortuna que canta por sus dos hijos

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Óscar Ramírez trabaja como mesero en La Fortuna de San Carlos, una zona acostumbrada a recibir visitantes de todo el mundo. Entre largas jornadas laborales también ha encontrado espacio para desarrollar otra de sus pasiones: la música ranchera.

Pero detrás de cada esfuerzo existen dos motivaciones todavía más importantes: sus hijos. Ellos se han convertido en una de las principales razones por las que Óscar continúa luchando por avanzar dentro de la competencia y por demostrar que perseguir un sueño también puede convertirse en un ejemplo para la familia.

Ahora deberá cambiar nuevamente las mesas por el escenario y transformarse en Vicente Fernández. Cada presentación representa la posibilidad de avanzar un poco más por él, pero principalmente por esos dos pequeños que lo esperan cuando termina el espectáculo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.