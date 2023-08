El ex futbolista y la joven española estarían pensando en dejar su departamento de 500 metros cuadrados para mudarse a las afueras de Barcelona

Gerard Piqué decidió dar un paso más en su relación con Clara Chía Martí. Pues, aunque que desde hace un tiempo ya viven juntos en un lujoso departamento en Barcelona, ahora la pareja quiere tener un hogar, según informó la revista ‘Diez Minutos’.

El medio español aseguró que el ex futbolista compró una gran mansión para ambos, que se encuentra a las afueras de la capital de Cataluña, para así poder tener mayor privacidad y no recibir tantas críticas del ojo público.

Hace unos meses, Pique y Chía se fueron a vivir juntos y se instalaron en el departamento del ex futbolista en Barcelona. Este domicilio es un tríplex de 500 metros cuadrados, ubicado en un edificio señorial y está valorado en 4,5 millones de euros. La pareja sentía que tenía un lindo hogar, pero al tener una relación tan mediática, la privacidad era cada vez más imposible.

Esta situación ha hecho que piensen en mudarse y la revista española indicó que la casa “está en el campo, en una montaña, y muy cerca de la playa. Situada en una colina, cuenta con grandes ventanales, una piscina ‘infinity’ y hasta un pequeño campo de futbol. Además, también dispone de grandes medidas de seguridad, algo muy importante para la pareja”.

Su enojo con el público

En el último tiempo, Gerard Piqué está dando más que hablar que cuandoera jugador del FC Barcelona. Esta vez el empresario se vio envuelto en una polémica durante la fiesta de celebración de la final del segundo split de la Kings League.

Tras el partido final del evento de fútbol amateur organizado por su empresa Kosmos, participantes, jugadores, presidentes y personas que estuvieron involucradas en el proyecto asistieron a la fiesta de celebración que se realizó en la discoteca Fitz Club de Madrid.

Sin embargo, Piqué nuncaimaginó que lo recibirían con: “Shakira, Shakira, Shakira…”. Al inicio el empresario intentó disimular su incomodidad y quiso agradecerles por el apoyo brindado a la Kings League.

Pero esto no hizo que los asistentes dejen de corear el nombre de la cantante colombiana y lo enfadó más, a tal punto que respondió diciendo “¿Y qué? ¿Y qué pasa? Me da igual. Yo soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie”.

Le declaró su amor a Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía dejaron atrás todo el escándalo con el que empezó su relación, pues ambos empezaron a salir cuando el ex futbolista aún estaba en pareja con Shakira, una de las razones por las que tuvieron una mediática separación.

Al parecer, luego de varios meses, el ex jugador del Barcelona está pasando uno de sus mejores momentos y no duda en decirlo en público. Ahora, Gerard Piqué asegura que encontró el amor con Clara Chía.

A través de su programa de Twicth, el presidente de la Kings League se enfrentó a su socio Ibai Llanos, quien señaló que Piqué ‘’debía encontrar el amor’’, y lo acusó de que “siempre lo ataca con indirectas”, por lo que respondió con un firme: ‘’Yo ya he encontrado el amor’’.

Shakira nuevamente en problemas

Por otro lado, mientras Piqué continúa con sus negocios relacionados a la Kings League, Shakira enfrenta una segunda investigación por parte de la justicia española por un presunto fraude fiscal contra la Hacienda Española.

Un juzgado español abrió una nueva causa por presuntas irregularidades fiscales a la cantante colombiana, quien ya debe ser juzgada a partir de noviembre por otros delitos contra la Hacienda española, informó el tribunal el pasado julio.

Como respuesta a esto, en un comunicado, la artista y su equipo legal aseguran que todavía no han recibido notificación alguna de la nueva querella que la Fiscalía española presentó contra ella por fraude en los impuestos de patrimonio y de la renta de 2018.

Eso evidencia la “presión mediática y reputacional a la que se ve sometida” la artista, añade el comunicado. También se resalta que la cantante siempre ha actuado legalmente y “bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas”.

Shakira recuerda que reside en Miami, Estados Unidos, desde hace unos meses -tras su separación del exfutbolista español Gerard Piqué-, por lo que se le deberá notificar personalmente la querella en su nuevo domicilio, “de estricto acuerdo con lo que marca la ley”.