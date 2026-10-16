Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Un libro busca ayudar a las mujeres a comprender mejor su ciclo menstrual, según explicó la nutricionista María José Mora, quien abrió una tienda inspirada en la mujer.

En su tienda hay un libro pensado para acercar a las mujeres a ese conocimiento, ya que aprender sobre salud femenina puede comenzar con algo tan sencillo como conocer el propio ciclo.

Además, la nutricionista enfocada en la mujer utiliza sus conocimientos para ayudar a otras a entender mejor su cuerpo y tomar decisiones conscientes sobre su alimentación.