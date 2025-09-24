Un inventor alemán, que decidió hacer de Costa Rica su hogar hace más de tres décadas, continúa dando vida a proyectos que mezclan innovación con funcionalidad.

En esta ocasión, su ingenio lo llevó a crear una barbería móvil que demuestra cómo las ideas pueden hacerse realidad con pasión y empeño.

Esta iniciativa, que circula por distintos puntos, refleja su compromiso con la comunidad que lo acogió y a través de esta invención, busca facilitar el acceso a servicios básicos en entornos no convencionales.