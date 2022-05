Giuseppe Canzani, un hombre de 41 años,asesinó a disparos a Ana Tiorres(51) una mujerque leía el tarot. Como móvil, dijo que el motivo fue que ella era una “bruja” que lo había maldecido.Ahora, Canzani se enfrenta cargos de asesinato según informó la policía a The New York Post.

El propio hombre confesó el crimen: “Sí, esa es la mujer a la que le disparé”, comentó una fuente a los oficiales.

“Intentaron matarme (…) Si te digo lo que me pasa, no lo creerías (…) No en vano, se supone que ya debería estar muerto, eso es todo lo que sé. Esta mujer, ustedes nunca lo entenderán. Pensarías que estoy loco”, les habría dicho Canzani.

Tras el crimen, Canzani huyó en un auto. Una hora después llegó a la comisaría con una pistola que dejó en el suelo y se entregó a la policía, donde lo acusaron de asesinato y posesión criminal de un arma cargada.

Sos de matar a su víctima en su casa

La víctima estaba parada en su puerta a plena luz del día cuando fue baleada el miércoles por la tarde.

“Claramente, este acusado no tiene en cuenta la vida humana”, dijo a través de un comunicado Katz, “y, a plena luz del día, disparó a la víctima mientras estaba parada en la entrada de su casa. Este es otro recordatorio de cómo la violencia armada sin sentido está causando pérdidas desgarradoras en nuestras comunidades. El acusado ahora enfrenta cargos muy serios”, anunció la fiscal del distrito de Queens, Melinda Kats.