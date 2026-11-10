Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Un grupo de bailarines encuentra en el break dance una oportunidad para crecer, pues Edwin Abarca fundó esta agrupación hace más de 10 años con el objetivo de combatir problemáticas sociales.

Cuando la música empieza, el piso se convierte en escenario y cada movimiento cuenta una historia, demostrando que el talento también puede ser una forma de compartir y abrirse camino.

Por eso, la agrupación, conformada por jóvenes y adultos, compite a nivel nacional e internacional.