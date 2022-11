Un cercano a la cantante Amaia Montero reveló detalles respecto a su estado de salud.

Durante octubre, la ex voz de La Oreja de Van Gogh publicó una fotografía en la que se le veía mal, sin peinar y sin maquillaje, pero lo más preocupante era su reflexión:

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Desde ese entonces, recibe el apoyo de su familia y cercanos.

Según detalló el diario El Español, Montero se encuentra mejor y está deseando retomar su actividad profesional pronto, así como su rutina en las redes sociales sin entregar mayor importancia a lo ocurrido hace semanas.

En esa línea, un informante anónimo señaló al mencionado medio que Amaia Montero “va mejor y está bien”.

De igual manera, se insistió en que está volcada a su trabajo y espera que “todo salga bien” dentro de las próximas semanas.

Además, detalló que la artista es “muy sensible y no lo ha pasado nada bien en algunos momentos. No sólo por las críticas de las redes y el físico y demás, sino que por la muerte de su padre”.

Y es que la fuente a la que se le consultó respecto a su estado de salud apuntó que la muerte de su padre fue un punto de inflexión en su vida.

El medio afirmó que se trata de un dolor que no ha podido superar del todo y que es “un dolor insondable y difícil de digerir”.

Por lo pronto, Amaia Montero no se ha tenido una reaparición en redes sociales y se espera que dentro de próximas semana retome su vida cotidiana.