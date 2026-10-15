¿Un derrame afectó su vista? Así puede rehabilitarla

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La terapia visual ayuda al paciente con derrame cerebral, golpe, para los que ven doble, son viscos, tienen ojo perezoso o a los atletas que buscan mejorar su velocidad y rendimiento, y conocer cómo funciona permite recuperar la independencia y la calidad de vida.

El Dr. Rolando Mora, oftalmólogo, explica qué pasa cuando un paciente sufre un derrame cerebral y cómo le afecta la vista, y por qué la rehabilitación ayuda, detallando que la vista guía el equilibrio.

El especialista menciona ejemplos de lo que se hace para rehabilitar la coordinación entre el ojo, el movimiento y el cuerpo, y explica que cuando hay un golpe o conmoción se puede afectar el equilibrio por la desincronización del cerebro entre los ojos y el equilibrio.