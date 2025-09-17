Un comerciante de origen oriental mató a un presunto delincuente durante un intento de asalto en el centro de San José. El hecho ocurrió dentro de un local de su propiedad, donde el extranjero fue agredido con un tubo de metal.

El asalto en San José

De acuerdo con la versión preliminar, el comerciante llegó a un edificio que adquirió hace poco, el cual antes funcionaba como un reconocido hotel en la capital. Al ingresar, se encontró con el presunto ladrón, quien lo atacó violentamente con un tubo.

El comerciante respondió con un arma de fuego

El sospechoso golpeó en varias ocasiones al extranjero, quien sufrió lesiones de consideración. Ante la agresión, el comerciante desenfundó un arma y disparó al menos tres veces contra el atacante, quien murió en el lugar.

Comerciante lesionado

El dueño del local también necesitó atención médica debido a los golpes recibidos en la cabeza y el cuerpo. Su condición fue descrita como estable.