Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Un colegio de Goicoechea celebra dos décadas formando generaciones, pues este liceo cumple 20 años de historia, aprendizajes, amistades y recuerdos que han quedado en el corazón de estudiantes y profesores.

Asimismo, el centro educativo inició en el salón comunal de la comunidad de Rancho Redondo, según recordó la docente Silvia García.

Para celebrar estas dos décadas, la comunidad educativa se puso sus mejores galas y convirtió el aniversario en una verdadera fiesta con baile, música y diferentes actividades.