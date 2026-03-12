Un ceviche innovador cautiva paladares de heredianos, vea por qué

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un ceviche innovador cautiva los paladares de los heredianos que hacen filas para probar el famoso “vaso cevichero”, una creación de dos amigas emprendedoras que combina ceviche de pescado con patacón en una presentación única.

Michelle Sáenz, una de las creadoras, explica que la idea surgió de su pasión por los sabores ácidos y el deseo de ofrecer una experiencia diferente a sus clientes.

El producto se volvió viral gracias a clientes que compartían en redes sociales este particular platillo que fusiona lo marino con lo ácido.

El emprendimiento opera en conjunto con un salón de uñas, donde las clientas pueden hacerse la manicura y luego disfrutar de esta delicia gastronómica.