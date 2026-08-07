Un árbol con forma de “vocho” que sorprende a quienes pasan por Curridabat

Un peculiar árbol con la silueta de un vocho se ha convertido en la atracción de quienes transitan por Curridabat. Don Edwin, jardinero de oficio pero constructor de profesión, moldeó con tijeras el arbusto que él mismo sembró en la acera hace años.
Lo que comenzó como una poda común se transformó en una obra de arte luego de que un vecino le sugiriera darle “algo bonito” a la planta.
La figura del vehículo ha generado asombro y ha sido catalogada por los transeúntes como una auténtica escultura natural.