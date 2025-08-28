UM (Universal McCann), agencia líder en estrategia de medios digitales, tradicionales, influencer marketing y data intelligence, presentó Full Color Media, su nueva plataforma global de planificación de medios, durante su Summit Regional en Costa Rica, un evento que reunió a referentes de la industria centroamericana y líderes de UM LATAM.

La plataforma combina inteligencia artificial, automatización avanzada y análisis profundo de datos con el poder de la creatividad, ofreciendo a las marcas estrategias de medios más precisas, impactantes y relevantes.

Según Alejandro Fajardo, Director de UM Costa Rica, “Full Color Media lidera el renacimiento creativo del sector, fusionando datos con ingenio para impulsar el crecimiento sostenible de nuestros clientes”.

Un aspecto clave de Full Color Media es su adaptación al mercado centroamericano, incorporando insights y herramientas validadas localmente, lo que permite ejecutar campañas innovadoras y culturalmente relevantes.

Con esta iniciativa, UM refuerza su papel como aliado estratégico de anunciantes visionarios, ofreciendo soluciones que combinan tecnología y creatividad para transformar la manera en que las marcas conectan con sus audiencias.

Full Color Media marca el futuro de la planificación de medios, invitando a las marcas a evolucionar y construir campañas más efectivas y auténticas en la región.