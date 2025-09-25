La Cruz Roja Costarricense respondió este jueves a una alerta tipo 4A en San José, específicamente en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, en Pavas.

Según el reporte preliminar, un ultraligero con dos ocupantes se precipitó sobre la pista. Ambos se encuentran en condición estable, de acuerdo con la valoración inicial.

Los recursos de emergencia se desplazaron al lugar para brindar la atención correspondiente y asegurar la zona del incidente.

Lo que dice la Cruz Roja

“La Cruz Roja Costarricense informa que, tras el incidente de un ultraligero con dos ocupantes en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, San José, Pavas, nuestros recursos no ingresaron al aeropuerto, ya que las autoridades en el lugar indicaron que no se requería atención médica adicional”.

La escena se encuentra controlada por personal del aeropuerto y no se trasladó ni atendió ningún paciente.