Una mujer que intentó ayudar al estudiante Liam Alejandro Rivas Quesada, de 18 años, relató a Noticias Repretel con profundo dolor cómo vivió los últimos minutos del joven tras ser apuñalado en barrio Colorado de Liberia.

El caso ocurrió la mañana de este lunes, cuando el estudiante fue atacado con un arma blanca luego de una discusión con otro joven de 19 años de apellido Rodríguez.

Según contó la testigo, ella se subió al asiento trasero de un vehículo para acompañar al muchacho mientras lo trasladaban de emergencia al hospital, intentando mantenerlo consciente durante todo el trayecto.

“Le decía que no cerrara los ojos”

La mujer recordó que el joven estaba gravemente herido y que ella trató de mantenerlo despierto hablándole durante todo el camino.

“Yo lo oía golpeando para que no cerrara los ojos. Yo le decía que abriera los ojitos, que no se fuera, que íbamos a llegar pronto al hospital”, relató.

En medio de la desesperación, explicó que pensaba que la herida no era tan profunda, por lo que mantenía la esperanza de que los médicos pudieran salvarlo.

Sin embargo, el estado del muchacho empezó a empeorar rápidamente.

“Después vi que me empezaba a vomitar y nosotros íbamos rápido, cruzándonos los carros para llegar al hospital”, recordó.

Intentaron pedir ayuda en el camino

Durante el trayecto, la pareja que trasladaba al joven intentó detener una ambulancia para que lo atendiera.

Según su relato, lograron hacer señales al personal, pero el vehículo de emergencias no se detuvo.

“Vimos una ambulancia, la paramos, pero no quiso pararse. Seguimos y después vimos unas enfermeras para que nos ayudaran, pero nos dijeron que no tenían el equipo”, contó la mujer.

Ante la falta de ayuda inmediata, decidieron continuar hasta el hospital lo más rápido posible.

“No me hablaba, solo me veía”

La mujer explicó que el estudiante nunca habló durante el traslado, pero la miraba mientras ella intentaba mantenerlo consciente.

“Él no me habló. Solo me veía a los ojos y yo le golpeaba la carita y le decía: ‘muchacho, no se me vaya todavía’”, relató.

También recordó que el joven se tocaba constantemente el costado donde tenía la herida provocada por el arma blanca.

Carrera desesperada hacia el hospital

El conductor del vehículo, esposo de la mujer, contó que aceleró lo más que pudo para intentar salvarle la vida al estudiante.

“Cuando vimos que empezó como a convulsionar, aceleré lo más rápido que pude, brincándome los muertos y desviándome de los carros”, explicó.

La pareja llegó finalmente al hospital de Liberia, donde pidieron ayuda de inmediato al personal.

Sin embargo, en ese momento los médicos confirmaron que el joven ya había fallecido.