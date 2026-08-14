¡Últimos día! La convocatoria para el Festival de la Canción Alajuela 2026 está por cerrar

La Municipalidad de Alajuela abrió el proceso de inscripción para el Festival de la Canción Alajuela 2026.

Esta actividad está dirigida a costarricenses mayores de 12 años que cuenten con cédula 2 o que vivan en el cantón central de Alajuela.

Los participantes pueden presentar obras inéditas o previamente publicadas, siempre que sean completamente costarricenses. La evaluación tomará en cuenta la calidad de la letra, la composición y la interpretación.

Las canciones originales tendrán una valoración adicional. También recibirán puntaje extra las obras creadas por autores alajuelenses.

El reglamento establece una condición particular: las composiciones deben surgir exclusivamente de la creación humana. Por eso, las obras que utilicen inteligencia artificial no podrán participar.

La iniciativa pretende abrir un espacio para mostrar nuevas propuestas y fortalecer la producción artística y cultural de Alajuela.

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