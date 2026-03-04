Última hora de Bomberos: publican alarmante cifra sobre incendios

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica publicó, la mañana de este miércoles 4 de marzo un mensaje de última hora correspondiente a la alarmante cifra de incendios forestales en este 2026.

Al ser las 11:59 de esta mañana, publicaron el siguiente mensaje en su canal de difusión en la red social WhatsApp:

“Cifra de incendios forestales aumenta a 63; cinco incendios se han declarado en tan solo 12 horas”.

Al lado del texto, también compartieron un impactante video en el escenario de un incendio, con llamas ardiendo y la acción de sus personeros en la emergencia.

También, compartieron un video en el que especifican sus acciones en este momento mientras atienden uno de esos incendios en la provincia de Guanacaste.