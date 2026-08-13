Última erupción del volcán Rincón de la Vieja superó el kilómetro de altura

El volcán Rincón de la Vieja registra un año 2026 con actividad constante, acumulando cerca de 50 erupciones freáticas que han ocurrido en el cráter principal, según informó la vulcanóloga María Martínez del OVSICORI.

La erupción más reciente superó el kilómetro de altura y generó arrastre de sedimentos por los cauces cercanos, aunque la mayoría de los eventos son de baja energía y el material eruptado cae dentro del cráter.

El Ovsicori mantiene vigilancia sobre el macizo, donde se observa un aumento en la salida de gases y fluidos, sin indicios de ascenso de magma según los análisis de deformación cortical.