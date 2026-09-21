Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Ucrania ejecutó uno de sus más violentos ataques contra Rusia con más de mil drones contra Moscú, en un hecho que marca un nuevo escalamiento del conflicto bélico en Europa del Este.

Las defensas aéreas rusas derribaron más de 1.600 drones en todo el país, de los cuales 450 se dirigían hacia la capital, según reportó Rusia sobre el ataque masivo.

Varios drones alcanzaron el recinto de la refinería de Moscú y uno impactó contra un edificio residencial, mientras que Rusia afirmó que Ucrania deseaba paralizar las elecciones que se celebraban en ese momento.