La Universidad de Costa Rica recibirá una menor proporción de dinero del FEES para el 2026, luego de que Conare aprobara una nueva distribución más equitativa entre las cinco universidades públicas.

El rector Carlos Araya, impugnó la decisión mediante un recurso interno de revisión, argumentando que afectará el acceso a becas y carreras STEAM.

No obstante, el Consejo Nacional de Rectores asegura que esta medida permitirá reforzar temas prioritarios en todas las instituciones del sistema universitario estatal.