UCR desmiente información falsa sobre presunto terremoto de gran magnitud en Costa Rica

La Universidad de Costa Rica (UCR) desmintió un comunicado que circula en plataformas de mensajería y redes sociales, en el que supuestamente se alerta sobre un terremoto de gran magnitud en los próximos días.

La institución confirmó que el documento no fue emitido por la UCR y calificó como falsa la información presentada en el mensaje.

¿Qué fue lo que pasó?

El comunicado falso utiliza el nombre de la Universidad y hace referencia a supuestos análisis de la actividad de las placas tectónicas frente a las costas de Puntarenas.

El texto también afirma que existiría una probabilidad elevada de que ocurra un terremoto de gran magnitud o intensidad en los próximos días e incluso advierte sobre la posibilidad de un tsunami.

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Sin embargo, la UCR aclaró que ese documento no corresponde a una comunicación oficial.

Comunicado falso

¿Los terremotos pueden predecirse?

La Universidad señaló que sus instancias especializadas mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica del país.

No obstante, recordó que actualmente no es posible determinar con anticipación la fecha, hora y ubicación exactas de un terremoto.

La Red Sismológica Nacional RSN ha explicado que, pese a los avances científicos en el estudio de los terremotos, todavía no es posible saber cuándo ni dónde ocurrirá el próximo sismo.

Por esta razón, la institución pidió a la población verificar cualquier alerta o comunicado antes de compartirlo.

UCR pide consultar únicamente fuentes oficiales

La Universidad hizo un llamado a la comunidad universitaria y al público en general para mantenerse informado mediante sus canales oficiales.

La institución también reiteró la importancia de mantener medidas de prevención y preparación ante posibles emergencias, pero sin confundir esas recomendaciones con una predicción de un terremoto.