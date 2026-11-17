Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Universidad de Costa Rica (UCR) capacitó a cerca de 550 docentes del MEP en matemáticas mediante talleres sobre resolución de problemas, aprendizaje mediante juegos, inteligencia artificial y elaboración de materiales didácticos.
Estas herramientas están dirigidas a mejorar las clases en preescolar, primaria y secundaria, además de llevar nuevas estrategias a las aulas, especialmente en comunidades fuera del Gran Área Metropolitana.
La formación busca fortalecer la enseñanza de la matemática en el país con maneras diferentes de enseñar.