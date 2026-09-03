UCCAEP pide al gobierno, diputados y jueces unir esfuerzos para frenar la violencia criminal

Párrafo: La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) solicitó al gobierno, a los diputados y a los jueces unir esfuerzos para frenar la violencia criminal.

El sector empresarial advierte que los homicidios no solo afectan la seguridad ciudadana, sino que también impactan negativamente los negocios, el empleo, el turismo y la inversión en el país.

“La inseguridad también afecta la actividad económica, aumenta los costos de operación, debilita la confianza, limita la inversión, perjudica al comercio y al turismo, y reduce las posibilidades de generar empleo formal. Por eso hacemos un llamado respetuoso, pero urgente, a los poderes del Estado y a todas las instituciones competentes para que actúen de manera coordinada”, sostuvo Jorge Araya, director de UCCAEP.

En ese sentido, mencionó que el país necesita fortalecer la presencia policial, la investigación criminal, la persecución del narcotráfico y del tráfico ilegal de armas.

El llamado del gremio busca generar una respuesta coordinada entre los tres poderes de la República para hacer frente a la ola de criminalidad.