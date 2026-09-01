Ubican el cuerpo de un hombre quien fue arrastrado por el cauce del Río Chirripó

La Cruz Roja localizó el cuerpo de un hombre que fue arrastrado por la corriente del río Chirripó en la localidad indígena de China Kichá.

Las labores de rescate iniciaron tras una alerta recibida a las seis de la mañana del lunes, pero el hallazgo se concretó hasta avanzada la tarde.

“La Cruz Roja Costarricense movilizó al lugar un total de seis cruzrojistas, entre especialistas en búsqueda y rescate terrestre y búsqueda y rescate acuático. Además, se movilizó una unidad de soporte básico y un vehículo de primera intervención. Una vez ubicado el cuerpo, fue necesario utilizar equipo especializado con cuerdas para trasladarlo hasta un punto seguro, donde posteriormente fue entregado a las autoridades correspondientes”, comentó Michael Gamboa, rescatista de la Cruz Roja.

Los equipos de rescate procedieron con la recuperación del cuerpo y su posterior traslado a un sitio seguro en Pérez Zeledón.