Turrialba es un destino estrella cunao se trata del aviturismo en Costa Rica, con 634 especies registradas en su territorio.

Villa Florencia, con apenas cuatro hectáreas, contabilizó 202 aves en un año, demostrando la riqueza natural del cantón.

Guías de la zona destacan que la observación inicia al amanecer es un espectáculo natural, cuando colibríes, rapaces y oropéndolas llenan el paisaje. El Lago del Catte complementa la experiencia con tortugas y caimanes, mientras la Expo Turrialba en marzo convierte la zona en un gran atractivo turístico con actividades culturales y familiares.