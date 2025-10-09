Una visitante de Disneyland Resort en Anaheim, California, falleció el pasado 6 de octubre tras abordar la atracción Haunted Mansion, también conocida como la Casa Embrujada. La mujer, de aproximadamente 60 años, sufrió un episodio médico poco después de finalizar el recorrido y fue encontrada inconsciente.

Tragedia en la casa embrujada

El personal de seguridad del parque realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los paramédicos, quienes la trasladaron a un hospital cercano, donde fue declarada muerta. Las autoridades de Anaheim indicaron que, aunque parece tratarse de un episodio médico aislado, la causa oficial será determinada por el forense del condado de Orange.

La atracción y su historia

La Haunted Mansion, inaugurada en 1969, es una atracción clásica de Disneyland, famosa por sus efectos especiales y su temática de fantasmas. No se encontraron fallas mecánicas en el recorrido, que reabrió poco después del incidente.

Disneyland no ha emitido un comunicado oficial adicional sobre lo sucedido.