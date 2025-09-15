El túnel entre San José y El Guarco sigue generando preocupación por seguridad, ya que fue inaugurado con importantes pendientes que mantienen en riesgo a los conductores que transitan por esta obra.

Usuarios reportan una señalización vertical casi nula y una iluminación insuficiente en su interior, lo que crea un escenario peligroso especialmente para quienes transitan por primera vez por esta vía.

El propio MOPT admitió, mediante un comunicado, que existen trabajos por terminar, una situación que ha llevado a automovilistas y al mismo alcalde de El Guarco a exigir prontas soluciones para evitar accidentes.