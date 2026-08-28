Tucurrique se llena de sabor: conozca todo sobre la Feria del Pejibaye

La Feria del Pejibaye abre sus puertas del 4 al 15 de septiembre en el Centro Agrícola de Tucurrique, en el cantón de Jiménez, Cartago, para ofrecer una experiencia llena de sabor, tradición y creatividad para toda la familia.

Jorge Alfaro detalla que Tucurrique se ha convertido en la capital del pejibaye, y en esta edición se venderán platillos típicos, recetas innovadoras y productos artesanales.

El invitado informa que el kilo de pejibaye tendrá un precio accesible, y que la feria estará abierta en horarios especiales para que los visitantes lleguen desde San José en autobuses directos.