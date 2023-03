La novela mediática de las fallidas relaciones de Shakira y Gerard Piqué, y Karol G con Anuel AA, tiene un capítulo nuevo.

Muchos creyeron que todo quedaba en los versos de la canción que lanzaron las colombianas el pasado 24 de febrero, ‘TQG’(Te quedé grande).

Shakira y Karol la rompieron juntas al unir su tusa. – Foto: YouTube captura de pantalla

Y es que en los versos la barranquillera y la paisa le ‘tiraron’ a las parejas de sus ex, Clara Chía y Yailin, casi que de frente, pero eso sí, sin miedo.

El cantante boricua lanzó el pasado jueves 2 de marzo una canción que podría ser considerada como un llamado que le hace a la ‘bebecita’, como llamaba a Karol G.

“Bebecita, estás más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Se ve que no te sabe querer. Conmigo te ve’ mejor que con él […] Tírame el DM, no pa’ estar peleando. Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué (Bis)”.

Son frases muy dicientes que lanzó el puertorriqueño y que podrían estar dedicadas a la antioqueña.

“Te diste cuenta que no es fácil olvidarme. Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te juzgo, tú ni puede’ lastimarme. Si tú me perdona’, te perdona’ lo que hicimo’. Ustede’ no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo’. Y agrega: “Yo era un ignorante y manejarlo no supimo’. A vece’ lo que damo’ no es lo que recibimo’. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere sigo siendo el nene […]”.

Sin embargo, se han avivado los rumores de una relación entre Karol G y Feid (también conocido como Ferxxo).