TSE rechazó una solicitud ciudadana para convocar a un referéndum nacional

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó una solicitud ciudadana que pretendía convocar a un referéndum nacional sobre un proyecto de ley para retirar la totalidad del Registro de Obras Públicas (ROP).

La iniciativa buscaba consultar a la población sobre la eliminación completa del ROP, pero el órgano electoral determinó que la petición no cumplía con los requisitos establecidos.

Con esta resolución, la propuesta queda sin efecto y no se convocará a consulta popular sobre el tema.