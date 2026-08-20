TSE lleva servicios a zonas alejadas de GAM

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desplazará funcionarios esta semana hacia las zonas de Abangares y Puntarenas, donde permanecerán hasta el 27 de agosto con el objetivo de acercar sus servicios a las comunidades más alejadas que por su ubicación geográfica tienen dificultades para acceder a las oficinas centrales de la institución.

La gira forma parte de una estrategia de descentralización que busca garantizar el derecho a la identificación de todos los costarricenses sin distinción de su lugar de residencia.

Las autoridades electorales esperan que esta iniciativa reduzca las barreras de acceso y agilice trámites que suelen requerir desplazamientos largos y costosos para los pobladores de estas regiones.