TSE finalizó el conteo manual y dará resultados de las elecciones

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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó el conteo manual de votos de las elecciones nacionales 2026, confirmando la distribución de los 60 diputados que conformarán la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo.
La última junta contabilizada fue la papeleta de diputados de la provincia de Limón, donde existían dudas sobre posibles cambios, pero la diferencia de votos no modificó los resultados dados a conocer en febrero.
La distribución final quedó así: Pueblo Soberano 31 escaños, Liberación 17, Frente Amplio 7, Unidad 1 y Coalición Agenda Ciudadana 1. El TSE destacó que el escrutinio presidencial concluyó antes de los 30 días reglamentarios y el de diputados en la mitad del plazo legal de 60 días.