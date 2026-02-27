TSE finalizó el conteo manual y dará resultados de las elecciones

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó el conteo manual de votos de las elecciones nacionales 2026, confirmando la distribución de los 60 diputados que conformarán la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo.

La última junta contabilizada fue la papeleta de diputados de la provincia de Limón, donde existían dudas sobre posibles cambios, pero la diferencia de votos no modificó los resultados dados a conocer en febrero.

La distribución final quedó así: Pueblo Soberano 31 escaños, Liberación 17, Frente Amplio 7, Unidad 1 y Coalición Agenda Ciudadana 1. El TSE destacó que el escrutinio presidencial concluyó antes de los 30 días reglamentarios y el de diputados en la mitad del plazo legal de 60 días.