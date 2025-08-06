El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que la renuncia de Stefan Brunner como vicepresidente no requería votación legislativa, tras resolver que bastaba con la presentación formal del documento.

Esta decisión desautoriza el procedimiento realizado el lunes en la Asamblea Legislativa, donde se sometió a votación una dimisión que, según el TSE, solo debía darse por conocida.

El presidente Rodrigo Chaves calificó el hecho como “vergonzoso”, recordando que en los últimos 33 años todas las renuncias vicepresidenciales se tramitaron sin votaciones plenarias.