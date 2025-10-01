El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) arrancó oficialmente la campaña electoral que culminará el 1 de febrero de 2026, tras recibir el mando de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito en una sesión solemne.

La presidenta del TSE instó a los contendientes a priorizar el debate franco sobre los problemas nacionales, evitando caer en insultos o caricaturizaciones que desvirtúen el proceso democrático.

Este periodo de cuatro meses determinará la elección de 57 diputados, dos vicepresidentes y el próximo presidente de la República, un escenario donde el expresidente Guillermo Solís, único mandatario presente en el acto, destacó la importancia de conservar el carácter de fiesta cívica que tradicionalmente.