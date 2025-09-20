El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) implementó horarios ampliados durante los fines de semana para diversos trámites, especialmente los relacionados con el cambio de domicilio electoral y la cédula de identidad, de cara a las elecciones de 2026.

Fechas clave y cierre de cambios de domicilio

El TSE recordó que a partir del 30 de septiembre no se podrán hacer cambios en el domicilio electoral, por lo que la atención en horarios extendidos busca facilitar que la ciudadanía realice estos ajustes a tiempo. Los demás trámites continuarán atendiéndose en el horario habitual, de lunes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m.

Horarios extendidos para sedes central y regionales

En la sede central, la atención será de lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m., y los sábados y domingos de 8 a.m. a 4 p.m. En las sedes regionales, el horario entre semana se mantiene igual, mientras que los fines de semana se atenderá únicamente los sábados de 8 a.m. a 4 p.m. Este 20 de septiembre se implementó el servicio por primera vez, con una afluencia significativa de personas desde temprano en la mañana.

Facilitar la participación ciudadana

El TSE enfatiza que estas modalidades ampliadas buscan garantizar que todas las personas puedan contar con sus documentos actualizados y ejercer su derecho al voto en 2026 sin inconvenientes.